В Запорожье утром 30 сентября прогремели взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. По данным СМИ, в Запорожье слышали звуки около 07:21. Случилось это после сигнала о ракетной опасности. Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги. Обновлено (07:49) Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что враг нанес ракетный удар по окраине областного центра. Чиновник добавил, что, по предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают соответствующие службы. Напомним, российские оккупанты вечером 29 сентября атаковали Запорожье. В городе сработала система ПВО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.