Ежегодно 30 сентября православный мир отмечает важный церковный и народный праздник – Вера, Надежда, Любовь и мать София. Обо всех традициях и запретах этого праздника читайте в материале Styler. Вера, Надежда, Любовь и их мать София – это христианские мученицы, жившие во 2 веке нашей эры в Римской империи. Софья была родом из Милана. Она рано овдовела, после чего перебралась в Рим. Своих дочерей София воспитывала в христианской вере и даже дала им имена в честь главных христианских добродетелей – Вера, Надежда и Любовь. К этому времени римское правительство жестоко преследовало верующих во Христа. Маленьких девочек (старшей Веры тогда было всего 12, а младшей Любви всего 9) арестовали, пытали, а затем убили на глазах их матери. Сама София умерла на следующий день у могилы своих дочерей. За все пережитое Вера, Надежда, Любовь и мать их София были причислены к лику святых и сегодня молитвами к ним совершаются чудеса. 30 сентября раньше называли "бабьим праздником", в который нужно было поплакать. Тогда верили, что утро этого дня все женщины должны начинать с громкого плача, который является своеобразным оберегом. Слезы в народной традиции – это не только выражение природного горя или печали, но и форма ритуального поведения. И так уважали мать девочек Софью, которая умерла после дочерей. Если 30 сентября оплакать всех своих близких и свою долю, то в течение года ничего плохого не произойдет. Приметы этого праздника Теплый и ясный день означает, что в реках много рыбы. Журавли уже полетели на зимовку – на Покров ударят заморозки. Пасмурный день обещает хорошую погоду в ближайшие дни. Если береза уже пожелтела, зима будет ранней. Народные приметы говорят, что этот день всегда холодный и дождливый; Нельзя делать в этот день нельзя ругаться, обсуждать людей за спиной. Влюбленным нельзя венчать в этот день. Женщинам сегодня нельзя работать дома – это считается грехом. Женщины с именами Вера, Надежда, Любовь и София отмечают именины именно 30 сентября. Ранее мы писали просветительские праздники, которые нас ждут в октябре 2022 года. Также читайте, какая будет погода в Украине зимой 2022 года.