По церковному календарю 1 октября день святых мучениц Софии и Ирины, а также мученицы Ариадны Промисской. Обо всех традициях и запретах этого праздника читайте в материале Styler. Мученицы София и Ирина жили в III веке в Египте. Их подвергли пыткам за исповедание христианства при императоре Аврелиане. После императора Египта Клавдий приказал их обезглавить. Мощи мучениц были перенесены через несколько веков Константином Великим в Константинополь. На Арину Шиповницу продолжались девичьи посиделки. Обычно их совмещали с заготовкой капусты на зиму. Принято было собираться у кого в доме, шинковать, солить капусту, одновременно веселясь, разговаривая, исполняя песни. 1 октября крестьяне наблюдали за отлетом журавлей, а увидев в небе клюквенный клин, кричали им вслед "Колесом дорога". Делалось это для того, чтобы журавли вернулись, ведь предки верили, что журавли являются вестниками тепла и приносят весну на крыльях. Главные приметы этого дня — какая погода на Ирину — такой она будет 1 апреля; птицы не спешат улетать – зима наступит нескоро; Не стоит стричь волосы, считается, что если постричь 1 октября волосы есть риск укоротить свою судьбу. Нельзя сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать других людей. Лучше этого не делать в принципе, а не только 1 октября, чтобы не привлечь беду и безденежье. Не стоит ходить в гости и принимать друзей и знакомых. Категорически нельзя лениться. Именины празднуют Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Илларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей и София. Ранее мы писали просветительские праздники, которые нас ждут в октябре 2022 года. Также читайте, когда приветствовать учителей в День учителя 2022 года.