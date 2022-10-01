Сегодня, 1 октября, часть областей Украины покроют дожди. На остальной территории будет сухая, но туманная погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня ночью на востоке прогнозируется мелкий дождь. Днем осадки покроют западные и северные регионы, а также Винницкую область. Утром и ночью почти по всей территории нашей страны туман. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +9+14 градусов, а днем +20+25 градусов. На юге Украины днем до +28, а в западных и северных областях +16 +21 градус. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня облачно с прояснениями. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный до 10 м/с. Столбики термометров покажут ночью +11+13 градусов, а днем +17+19. Напомним, недавно в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.