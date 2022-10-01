КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания баллистических ракет в течение одной недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Times, об этом заявил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино. Он подчеркнул, что подобное повышение эскалации чревато безопасностью Японии, региона и международного сообщества, в связи с чем мы выразили протест по линии посольства в Пекине. По словам Ино, одна запущенная в субботу баллистическая ракета КНДР преодолела расстояние до 400 км, вторая до 350 км, высота полета обоих составляла до 50 км. Ракеты, вероятно, имели изменяющуюся траекторию полета и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. С начала года КНДР провела 22 испытания вооружения. Предыдущие прошли 25, 28 и 29 сентября. Напомним, ранее КНДР совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря. Кроме того, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.