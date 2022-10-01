Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого насильно задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента "Энергоатома" Петра Котина. Пока нет информации о местонахождении Игоря Мурашова. "Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом – он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", – заявил Котин. Он призвал немедленно уволить руководителя станции и вернуть его к исполнению службы на АЭС. "Особенно обращаюсь к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом привлечь все возможные меры по срочному освобождению Игоря Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей", — добавил Котин. Напомним, ранее Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС. Оккупанты обвинили их в сотрудничестве с ВСУ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram