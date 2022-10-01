Российские войска утром нанесли ракетные удары по Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука. оккупанты, вероятно, применили "Искандер". "Двумя ракетами попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован. Без пострадавших", — говорится в сообщении. Напомним, что 29 сентября в Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Также в Одессе прогремели взрывы во время тревоги 27 сентября. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.