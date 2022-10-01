В Одессе раздались взрывы, в городе и области объявлена тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. Жителей просят оставаться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен". В городе запах гари. В ГСЧС сообщили, что вызовов по пожарам не поступало. Напомним, что 29 сентября в Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Также в Одессе прогремели взрывы во время тревоги 27 сентября. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram/