Российские оккупанты ударили по жилому дому в Николаеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича. На место выехали аварийные службы. "Попадание в жилой дом. На место выехали все службы. Все детали потом", — говорится в сообщении. Ранее утром в Одессе раздались взрывы, в городе и области была объявлена тревога. Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска, применив ракету С-300, нанесли ракетный удар по жилой девятиэтажке в Николаеве. Поздним вечером 29 сентября российские войска атаковали Николаев иранскими дронами-камикадзе. В городе и области зафиксировано попадание вражеских беспилотников в объекты инфраструктуры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.