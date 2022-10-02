Австралия ввела адресные санкции и запрет на поездки в отношении 28 назначенных Россией гауляйтеров, министров и чиновников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Новые санкции нацелены на лиц, по заявлению правительства Австралии, нарушающих международное право, чтобы узаконить действия России в Украине с помощью "фиктивных "референдумов", дезинформации и запугивания". "Данные дополнительные санкции подкрепляют решительный протест Австралии против действий президента РФ Владимира Путина и тех, кто выполняет его приказы", — говорится в заявлении. Канберра также подала в Международный суд в поддержку иска, нарушенного Украиной против России за нарушение Конвенции о геноциде. Напомним, что США ввели санкции против России за аннексию территорий. Также санкции против России за аннексию украинских территорий также расширила Великобритания. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.