Гороскоп на октябрь 2022 года расскажет, каким знакам Зодиака в ближайшую неделю не повезет. Их ждут неприятные новости. Об этом пишет SantePlus. Дева Представителей этого знака Зодиаку ждет плохая неделя. Им будет трудно отступить от своих планов и расслабиться. Из-за нехватки вдохновения они не будут чувствовать возможности реализовать свой проект, поэтому они очень быстро потеряют самообладание. Все свое плохое настроение и разочарование Девы выльют на невинного человека. В результате Девы будут чувствовать себя плохо. Если это произойдет, постарайтесь сохранять спокойствие и отложить разговоры с другими людьми. Скорпион На этой неделе на у Скорпионов гнев возобладает над здравым смыслом. Следующие несколько дней вы будете в плохом настроении и выходить за пределы своих возможностей. Вы просто будете чувствовать злость, раздраженность и поднимать по этому поводу большой скандал. Все потому, что Скорпионы не будут понимать, что их так огорчает в это время. Овен Овнов тоже ждет не легкая неделя. Если вы находитесь в отношениях, то остерегайтесь недоразумений с партнером. Также избегайте пока признания в любви. Вообще, чтобы избежать конфликтов, успокойтесь, прежде чем начинать дискуссию. Раньше мы называли знаки Зодиака, у которых могут возникнуть серьезные проблемы до конца недели. А еще рассказывали о том, кто из знаков Зодиака в ближайшее время переживет разрыв отношений.