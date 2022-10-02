Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал освобождение Лимана. По его словам, это обнадеживающий боевой успех ВСУ, который создаст новые проблемы для российских вооруженных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Остин отметил, что Лиман располагался поперек линий поставок, которые Россия использовала для опрокидывания своих войск и техники на юг и запад. "Безусловно, это важно. Мы очень воодушевлены тем, что наблюдаем прямо сейчас. Мы думаем, что украинцы проделали большую работу, чтобы попасть туда и начать деоккупировать город", — заявил он. Остин не сказал, считает ли он, что увольнение Лимана может спровоцировать эскалацию со стороны России. "Что это значит с точки зрения потенциальной эскалации, я не буду спекулировать на этом. Украинцы продолжают добиваться прогресса на поле боя. Нас всех должно вдохновить то, что мы видим", — сказал Остин. Напомним, что в ВСУ объяснили, что увольнение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса. Также ранее сообщалось, что ВСУ уволили 5 населенных пунктов возле Лимана. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.