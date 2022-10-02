2 октября православный мир отмечает церковный праздник мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Они пострадали за веру от рук язычников в III и IV веках. Обо всех традициях и запретах этого праздника читайте в материале Styler. Эти святые считаются покровителями пчел и пчеловодов. В этот день люди собирают мед и готовят ульи к зиме. Пчеловоды устраивают "медовый праздник" и угощают медом родных и соседей. 2 октября для здоровья нужно с утра съесть чайную ложку меда на голодный желудок и попить водой. Тогда человек к зиме не заболевает. Растворенный в стакане воды мед пьют при болях в желудке, изжоге, тошноте. Молодежь этой даты устраивала Трофимовские вечера – застолья, на которых искали себе пару. Главные приметы этого дня Многие желуди – к хорошему урожаю пшеницы следующим летом. Журавли высоко летят к теплой осени. Утром туман сулит теплую осень. В этот день будет идти снег. Что нельзя делать в этот день? Не стоит в этот период принимать важные решения. Не стоит вести переговоры и совершать серьезные поступки. Сегодня нельзя лениться и брать в руки острые колюще-режущие предметы. 2 октября нельзя одалживать и самим одалживать, даже соль. Кто имеет День ангела? Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Трофим, Теодор, Нил, Николай, Макар, Константин, Игорь, Егор, Давид, Георгий, Гавриил, Алексей и Мария. Ранее мы писали просветительские праздники, которые нас ждут в октябре 2022 года. Также читайте, когда приветствовать учителей в День учителя 2022 года.