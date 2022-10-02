В Запорожье утром раздались взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. Жителей просят оставаться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен". Обновлено 06:53 Враг атаковал областной центр и ближайшие окрестности. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются, сообщил глава ОВА Запорожья Александр Старух. Утром 30 сентября российские войска нанесли ракетный удар по стоящей в очереди на выезде из Запорожья автоколонне. Люди хотели попасть на временно оккупированную территорию. Впоследствии выяснилось, что оккупанты атаковали ракетами С-300. СБУ уже приступила к расследованию обстрелов россиянами гуманитарной колонны. В субботу, 1 октября, стало известно, что количество пострадавших во время теракта достигло 118 человек, погибших – 31. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.