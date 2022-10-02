Погода в Украине сегодня, 2 октября, ухудшится. Ожидается дождь и шквальный ветер на Правобережье страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью в западных и северных областях, а днем на Левобережье, кроме Луганской области, местами сильный дождь. Кое-где гроза. При этом прогнозируется южный ветер с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, а днем на Правобережье порывы 15-20 м/с. Столбики термометров в среднем ночью составят +9+14, а днем +13+18 градусов. При этом в южной части и восточных областях ночью будет +12+17, а днем +18+23 градуса. На высокогорье Карпат в течение суток +4+9 градусов, а в Крыму до +26. Погода в Киеве Сегодня в Киеве и области облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью по области местами сильные осадки. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, а днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью составит +10+12, днем поднимется до +15 градусов. Напомним, ранее стало известно, какой будет погода в Украине в октябре. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.