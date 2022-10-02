Россия, возможно, выдвигает условия для принятия на себя юридической ответственности за Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). По данным аналитиков, в России распространяют информацию о том, что задержание Игоря Мурашова якобы не отразится на работе станции, поскольку энергоблоки уже остановлены. Российские военные корреспонденты заявляют, что в настоящее время власти проводят "рутинную" юридическую работу по передаче управления станцией Российской государственной орпорации по атомной энергии, чтобы создать новое юридическое лицо для ЗАЭС. Как сообщалось, генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Международному агентству по атомной энергии удалось найти похищенного оккупантами директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.