Корабль и вертолет военно-морских сил Франции сопровождали в Бискайском заливе российскую дизель-электрическую подлодку "Новороссийск" и буксир "Сергей Балк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ВМС Франции. Операцию провели 29 сентября при "тесном сотрудничестве с европейскими партнерами". Российская подлодка и буксир сопровождали многоцелевой фрегат Normandie и вертолет Caiman ВМС Франции. Подробности не приводятся, как и курс следования.

# Operation 29.09 : La #FREMM Normandie et son helicopt&##################################################### © © 2012 | . pic.twitter.com/SiSpQYOuNv — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) October 1, 2022 Подлодка "Новороссийск" передана ВМФ России в 2014 году. Предназначена для уничтожения надводных кораблей, судов, подлодок, а также патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне. Напомним, ранее в районах утечки газа из "Северных потоков" в Балтийском море заметили корабли Военно-морского флота России. Следствие установит, причастны ли российские суда к взрывам на газопроводах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.