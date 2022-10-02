Российские ночью оккупанты атаковали дроном-камикадзе Кривой Рог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram. Россияне нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города. Идет ликвидация последствий. Напомним, 14 сентября россияне нанесли ракетный удар по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. В результате удара река Ингулец вышла из берегов и подтопила несколько сотен домов. 15 сентября оккупанты повредили промышленное предприятие в городе в результате атаки. 16 сентября захватчики попытались нарушить работу плотины в Кривом Роге, нанеся очередной ракетный удар. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.