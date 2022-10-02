Вооруженные силы Украины на юге уничтожили 64 кафира, склад с боеприпасами и 16 танков противника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 550 огневых задач, в том числе по враждебным логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники. Потери врага за боевой день составляют: две самоходные гаубицы "Мста-С", два противотанковых ракетных комплекса, 16 танков и 11 единиц другой автобронетехники. Один БТР взяли как "трофей". Защитники сообщают, что противник сосредотачивает усилия на удержании своих позиций. За сутки защитники на юге уничтожили 3 беспилотных шпионана в Николаевском и Баштанском районах без возможности реализации набранных фото/видео данных. Враг пытается найти способы улучшения логистического обеспечения своих войск, продолжает налаживание альтернативных переправ и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов. Корабельная группировка вражеского флота в уменьшенном до 8 единиц составе держится в безопасном для себя районе, но содержит наготове 24 "Калибра", поэтому угроза ракетного удара актуальна и вероятно. Напомним, 1 октября во временно оккупированном Крыму вспыхнул пожар на аэродроме Бельбек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.