Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о том, что Вашингтон продолжит поддерживать ее усилия по возобновлению контроля за своей территорией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter госсекретаря. Он отметил, что Соединенные Штаты будут всегда уважать международно признанные границы Украины. "Зверства Москвы и нелегитимные попытки изменить границы Украины силой никогда не сработают. Я подтвердил нашу непреклонную преданность и укрепление Украины в военном и дипломатическом отношении, чтобы украинцы могли защитить свою родину", — заявил он. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осудил "референдумы" в Украине, которые провела РФ на захваченных территориях. Кроме того, США ввели санкции против России за аннексию территорий. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.