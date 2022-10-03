После того, как украинские защитники освободили от оккупантов Лиман в Донецкой области, глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин подвергли критике военное командование РФ. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что заявления двух силовиков 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали нарратив Кремля, пытавшегося смягчить удар поражения вокруг Лимана. "К заявлению Кадырова федеральные СМИ в основном выражали надежду на то, что новомобилизованные войска и развернутые подкрепления могут либо удержать линию, либо провести контратаки в ближайшее время. Но ток-шоу на федеральных каналах немедленно подхватили заявления Кадырова-Пригожина, что побудило комментаторов в прямом эфире критику высшего военного командования" – объяснили в ISW. Заявления Кадырова и Пригожина, отмечают американские специалисты, публично подрывают авторитет президента РФ Владимира Путина. "Путин, вероятно, ответственен за решение не только не усиливать Лиман, но и пытаться его удержать – факты, известные по крайней мере нескольким людям из его ближайшего окружения. Таким образом, прямое нападение Кадырова на [генерал-полковника Александра] Лапина является косвенным нападением на Путина, осознает это Кадыров или нет", — подчеркнули в Институте изучения войны. Аналитики добавили, что "Путин и его рупоры были крайне немногословны относительно деятельности военных командующих или их замен, что делает заявление Кадырова и его эхо Пригожина особенно заметными". Напомним, в ISW информировали, что поражения в Харьковской области и Лимане в сочетании с неспособностью эффективно провести частичную мобилизацию коренным образом изменяют российское информационное пространство. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.