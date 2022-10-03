Соединенные Штаты нанесут конвенционный удар по российским войскам, если руководитель Кремля Владимир Путин отважится отдать приказ о применении тактического ядерного оружия по Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса в интервью ABC News. "Мы уничтожим все силы, которые мы сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также все российские корабли в Черном море", — сказал генерал. По мнению Петреуса, такой конвенционной атаки от США будет достаточно и не придется наносить ядерный удар. "Это не может остаться без ответа. Но оно не расширяется – это не ядерное для ядерного. Вы не хотите вмешиваться в ядерную эскалацию, но вы должны показать, что это нельзя принять ни в коем случае", – добавил эксдиректор ЦРУ. Напомним, аналитики ISW назвали условия, при которых Путин может применить ядерное оружие. К слову, госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что у его страны есть план действий в случае ядерного удара от РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.