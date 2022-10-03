Погода в Украине сегодня, 3 октября, продолжит ухудшаться. На севере и частично на востоке сильные дожди, местами ожидаются шквалы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. В западных и северных областях ночью и в восточной части дождь. При этом в Черниговской, Сумской областях, ночью и Харьковской местами значительный дождь, а на остальной территории местами небольшие осадки. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Украине кроме южной части порывы 15-20 м/с. Столбики термометров ночью в среднем составят +4+9 градусов, а днем +9+14 (на высокогорье Карпат в течение суток +1+5 тепла). В южной части и восточных областях несколько теплее ночью +8+13 градусов, днем +15+20. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6+8, а днем +10+12 градусов. Напомним, ранее синоптики предупредили о непогоде в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.