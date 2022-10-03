Гороскоп на октябрь 2022 года расскажет о знаке Зодиака, которому больше всего повезет с финансами и карьерой. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. И этот счастливчик – Стрелец! В октябре 2022 года у Стрельцов реализуются многие планы и надежды. Ждите помощи от спонсоров, друзей или покровителей, возможные соцвыплаты. Уже в октябре вас ждут благоприятные изменения в условиях проживания и решения проблем с жильем. Многим поступят предложения работать дома удаленно и получать хороший доход. Может прийти помощь, откуда ее совсем не ждали. Прибыль получат те, кто занимается торговлей, занимается интеллектуальным трудом, консультанты и посредники в разных областях. Для тех, кто давно мечтал получить водительские права, можно пойти на курсы вождения. Много дружеских встреч и посиделок с людьми, с которыми у вас есть общие интересы или дела. Но будут и проблемы: в середине месяца осветятся проблемы, связанные с учебой, детьми, любовниками или вашим занятием. А также возможные конфликты в семье, жилищные или семейные проблемы, разлука или отчуждение с одним из родителей. Также читайте подробный прогноз для всех знаков Зодиака на октябрь 2022 года. Кроме того, мы писали, каким знакам Зодиака написано на роду быть миллионерами.