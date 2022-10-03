3 октября чтят память святого мученика Евстафия Римского. В народе свято именуют Евстафий, Астафьев день, Астафьевы ветры, Ветряная мельница, Мельники, и он имеет этот день особые традиции. Что нельзя делать в этот день, традиции праздника – читайте ниже в нашем материале Styler. День ангела (именины) 3 октября отмечают: Василий, Ефрем, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Татьяна, Федор. Обязательно поздравьте родных и близких, которых так зовут с праздником! Традиции сегодня, что нужно сделать Когда-то люди заметили, что этот день известен своими ветрами, в направлении которых судили о будущей погоде. Также в этот день отмечали праздник мельников, ведь мельницы работали именно с помощью ветра. Мельницы запускали в работу и мололи урожай. По обыкновению в этот день поздравляли мельников и благодарили их за работу. В этот день было принято рубить капусту, поскольку считали, что именно сейчас овощ – самый вкусный. 3 октября производят ритуал на хороший урожай. Для этого в печь бросают горсть угля, а затем выходят на крыльцо. После этого золу нужно разбрасывать по ветру и три раза сказать "Лети, к хорошему хлебу". Что нельзя делать в этот день? Не стоит смотреть в глаза чесоточным людям — они могут случайно сглазить вас. Когда будете собирать яблоки, не навредите дереву. Чужих советов не слушайте – они неверны, прислушивайтесь к своей интуиции. Не выясняйте отношения и не затевайте ссоры. Также нежелательно дарить и принимать подарки. Нельзя стряхивать воду с вымытых рук. Не стоит собираться за общим столом 13 человек одновременно. Нельзя идти в лес, потому что можно легко заблудиться. После дующего ветра судили о погоде: если с севера — до стужи, с юга — до тепла, с запада — до дождя, с востока — до ясных дней. Южный ветер обещал хороший урожай озимых. Если в этот день тепло, и летит паутина, значит снег выпадет еще нескоро. Шишки на елках выросли низко, нужно было ждать ранних морозов. Если шишек больше вверху, то, согласно приметам, холодным будет конец зимы. Раньше мы писали, когда отмечать Покровы 2022 года и что нужно успеть сделать. Также читайте, какие праздники и выходные мы отметим в октябре 2022 года.