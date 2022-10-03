Украинские защитники обратились к гражданам нашего государства с просьбой не оповещать о положительных новостях на передовой преждевременно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Спикер ОК Владислав Назаров пояснил, что любая утечка информации может стоить жизни как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где идет военная операция. "Не извещайте даже положительные, на ваш взгляд, новости о действиях наших подразделений. В сознании, выдержке и силе духа секрет нашего постоянного движения к Победе", — отметил военный. Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.