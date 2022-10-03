В Черном море сейчас находятся 5 российских судов-носителей "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 32 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Корабельная группировка вражеского флота состоит из 8 боевых кораблей, маневрирующих, укрываясь за Крымским полуостровом. "Наготове противник держит 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя, на борту которых 32 крылатые ракеты "Калибр", — отметили военные. В ОК "Юг" указали, что россияне продолжают угрозы и шантаж техногенными катастрофами путем нанесения ракетных ударов. Вероятность применения дронов-камикадзе также на достаточно высоком уровне. Наши воины призывали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать порядок действий и правил. В местах обстрелов и ударов не приближаться к подозрительным предметам, а информировать о них компетентные органы. Кроме того, в Оперативном командовании добавили, что в Черном море произошло усиление шторма, которое повысило минную опасность. Однако, несмотря на это, функционирование зерновых коридоров происходит по плану. Напомним, ВСУ продолжают активные действия на юге Украины. Наши военные держат инициативу на закрепленных территориях и продвижении, а также имеют частичный успех. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.