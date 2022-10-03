Российские оккупанты в ночь на 3 октября нанесли удар по Запорожью. В результате атаки захватчиков пострадали люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. "Враг осуществил ракетный обстрел областного центра", — отметил чиновник. Старух призвал граждан соблюдать правила безопасности. В городе объявлена воздушная тревога, риск повторных ударов. В результате обстрела пострадали люди В свою очередь спикер Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал, что в результате удара оккупантов повреждена инфраструктура. "К сожалению, есть пострадавшие. Работают все соответствующие службы", — добавил он. Напомним, 2 октября российские войска ударили по Запорожью четырьмя ракетами С-300. В результате обстрела была разрушена промышленная инфраструктура. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.