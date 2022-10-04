Глава Кремля Владимир Путин пытается переложить вину за поражение российских военных в Харьковской области. Он прибегает к методу использования кадровых изменений в Минобороны РФ. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что в Западном военном округе министерства обороны России был назначен новый командующий — генерал-лейтенант Роман Бердников, заменивший в должности Александр Журавлев. "Подразделения ЗВО в течение последних нескольких месяцев в основном действовали на северо-востоке Харьковской области, но без четко определенного командующего. Журавлева не было видно уже некоторое время, а Путин через две недели сменил двух командующих "западной группировки войск", — указывают в ISW. Специалисты предположили, что Путин делает кадровые перестановки, пытаясь перенаправить гнев из-за потерь в Харьковской области и Лимане на новое лицо. "Это также может быть попыткой оградить генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, от критики за недавние российские неудачи в Лимане", — считают в Институте изучения войны. В то же время в отчете добавляют, что таким образом Путин может попытаться переложить на новоназначенного Бердникова вину за грядущие российские потери в Харьковской и, возможно, Луганской областях. Напомним, аналитики ISW заявили, что украинские войска могли прорвать границу Луганской области в направлении Кременной. К слову, в Пентагоне рассказали, что ВСУ сейчас удается достигать своих стратегических целей – вести контрследующие действия в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.