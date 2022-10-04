Временное улучшение баланса на наличном рынке способствовало стабилизации курса гривны и даже незначительному укреплению. Но негативные новости могут привести к новым колебаниям на наличном рынке и еще большему спросу на безналичном. Об этом сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. "В то же время спрос бизнеса на валюту растет, что обуславливает еще большие интервенции НБУ. Это может быть и следствием опасений, что НБУ может снова ослабить официальный курс, но сам Национальный банк отрицает такие планы и считает, что достаточно ресурса сохранять курс на текущем уровне". , – отметил аналитик. Котович отметил, что на прошлой неделе сбалансированность наличного рынка улучшилась и курс гривны на нем стабилизировался на уровне около 41 гривны/доллар. На безналичном рынке, по словам эксперта, баланс еще больше сместился в пользу спроса, нуждаясь в увеличении интервенций НБУ. "На наличном рынке ажиотажный спрос немного спал, и в 10 крупнейших банках курс гривны даже усилился за неделю до 40,4-41,4 грн/доллар с 40,6-41,6 грн/доллар. "Укрепился курс гривны и в небанковских обменниках. А вот на межбанковском рынке спрос на валюту увеличился. Среди клиентов банков ежедневный спрос на валюту преобладал на десятки миллионов долларов, а в среду — на 155 млн долларов. Поэтому НБУ был вынужден еще увеличить интервенции и продать за прошлую неделю 862 млн долларов", — резюмировал Котович. Напомним, что по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 21,7%. Также отметим, что падение покупательной способности украинцев сдерживает восстановление экономики. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.