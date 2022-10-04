4 октября православная церковь чтит память апостола от 70-ти Кодрата Афинского, епископа и святого мученика Ипатия, епископа Ефисского. Обо всех традициях и запретах этого праздника читайте в материале Styler. Святой Кодрат был одним из семидесяти апостолов, которые несли слово Божие людям. Многих он наставил на путь истинной веры. Однажды толпа язычников набросилась на епископа и сильно избила. Выжившего чудом Кодрата бросили в заключение, где он и погиб с голоду. В 126 г. апостол написал апологию (защитную речь для суда), которую представил императору Адриану. Под впечатлением речи император издал указ, запрещающий судить человека без доказательств. Святой Ипат встал на защиту икон. Разгневанный правитель приказал предать святого разным жестоким пыткам и мучениям, после чего предать смерть. На Кондрата и Гната обязательно нужно было работать: молотить зерно, а еще удобрять землю навозом. Тогда весь год пройдет безбедно, а все задуманное сбудется. Какая погода в этот день, такая продержится в течение четырех недель. Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер, то зимние луны будут холодными. Если домашняя птица начала линять, то зима не за горами. Если днем будет холодно, а к ночи потеплело, будет ненастье. Если листья березы начали с верхушки желтеть, то следующая весна будет ранней, если снизу – поздней. Если кроты в свои норы многие соломы наносили, зима будет суровой. Нельзя делать в этот день. В этот день не ходите в лес и не стойте на пороге, чтобы беды не случилось. 4 октября нельзя резать домашнюю птицу, иначе будет голод в семье. 4 октября именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Петр, Нестор, Лаврентий, Константин, Иосиф, Иван, Дмитрий, Даниил, Вольдемар, Владимир, Василий, Валентин, Андрей и Александр. Ранее мы писали о светских праздниках, которые нас ждут в октябре 2022 года. Также читайте, какая погода в октябре.