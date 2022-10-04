4 октября КНДР запустила баллистическую ракету, траектория которой пролегала над северной частью Японии. Там сработало экстренное оповещение о воздушной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap. Граждан, проживающих в соответствующих районах страны, призвали эвакуироваться внутрь зданий или под землю. Согласно данным системы J-Alert, ракета КНДР пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана. В то же время японские власти заявили, что ракета была запущена в направлении острова Хоккайдо и его северо-восточной префектуры Аомори. Местные жители предупредили о возможности падения обломков и попросили оставаться в укрытиях. Напомним, в сентябре КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания баллистических ракет в течение одной недели. Кроме этого, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.