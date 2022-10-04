В результате ночного обстрела российскими оккупантами двух районов Харькова погибла местная жительница. В то же время от удара врага повреждения получила критическая инфраструктура. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВД Олега Синегубова. Чиновник отметил, что враг нанес удар по городу после полуночи: одна ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно – пострадавших нет. в Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия. "К сожалению, погибла 46-летняя женщина. На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления кафиров", — указал Синегубов. Обесточивание сети УЗ — возможны задержки поездов В УЗ рассказали, что в результате обстрела произошло обесточивание сети железной дороги. Тем не менее, задержки поездов – минимальные: рейс №164 Киев – Харьков прибыл в Харьков с задержкой в 9 минут; следующий поезд №725 Харьков – Киев отправится по графику в 08:28. Пригородное сообщение по региону продолжается по всем направлениям, но возможны задержки поездов ориентировочно до 30 минут. Харьковский вокзал освещен и продолжает работать в штатном режиме. Напомним, в Харькове в ночь на 4 октября раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.