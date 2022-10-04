Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на предложенную руководителем Tesla Илоном Маском "формулу мира" России и Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter литовского лидера. "Дорогой Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Теслы, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя он утверждает, что они вместе проголосовали за это", — написал Науседа. Напомним, президент Владимир Зеленский в ответ на инициативу Илона Маска решил создать собственный опрос в Twitter. Глава государства спросил: "Какой Илон Маск пользователям больше нравится: что поддерживает Украину или Россию?". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.