В Черном море сейчас находятся 5 российских судов-носителей "Калибров". Враг может атаковать Украину 32 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Девять кораблей флота противника продолжают укрываться у Крымского побережья. Наготове находятся 5 ракетоносителей, снаряженные 32 "Калибрами", — отметили украинские военные. В ОК "Юг" также указали, что Черное море после шторма испытывает повышенное волнение. Следовательно, минная опасность усилена. "Угроза ракетных ударов, дронов-камикадзе и обстрелов в зонах досягаемости вражеским оружием остается очень актуальной", — подчеркнули наши воины. В Оперативном командовании призывали граждан соблюдать нормы и правила безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге. Напомним, украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. ВСУ 3 октября уничтожили большое количество техники и живой силы противника. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.