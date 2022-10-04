Сегодня, 4 октября, в некоторых областях Украины пройдут мелкие дожди. Температура воздуха днем максимально поднимется до +19 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня почти по всей территории мелкие дожди, а в северных областях — умеренные осадки. Лишь на юге Украины местами будет сухо, но облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с. На западе ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +4+9 градусов, а днем +8+13 градусов. На юге Украины днем до +14+19 градусов. На высокогорье Карпат в течение суток +1+5 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области прогнозируется дождь. Ветер юго-восточный до 12 м/с. Столбики термометров покажут ночью +6+8 градусов, а днем +10. Напомним, недавно в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.