В последние 48 часов украинские войска достигли значительных успехов в районе Лимана и в Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "Геолокационные кадры подтверждают то, что ВСУ продолжают наступление восточнее Лимана и, возможно, прорвали границу Луганской области в направлении Кременной", — отметили аналитики. В ISW также указывают, что защитники Украины успешно продвигаются севернее Лимана, то есть на границе Харьковской и Луганской областей к западу от Сватового и освободили от оккупантов Боровую, Шейковку, Изюмское и Дружелюбовку. Успехи ВСУ в Херсонской области В то же время в Институте изучения войны рассказали о значительных успехах, которых украинские военные в период со 2 по 3 октября достигли на севере Херсонской области. В частности, речь идет об освобождении таких населенных пунктов, как Михайловка, Гавриловка и Новоалександровка. "Украинские успехи в Херсонской области встряхивают и без того уязвимое информационное пространство РФ. Оккупанты все чаще обвиняют разведку НАТО в разоблачении слабых мест российской обороны и призывают российские войска готовиться к городским боям и разрабатывать новые оборонные позиции", — подчеркнули специалисты. В отчете добавляется, что даже самые элитные российские военные подразделения продолжают все больше деградировать по мере того, как идет война. Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники 3 октября продолжили наступательное движение и освободили от российских кафиров населенные пункты в нескольких областях. К слову, в Пентагоне рассказали, что ВСУ сейчас удается достигать своих стратегических целей – вести контрследующие действия в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.