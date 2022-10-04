Государственное бюро расследований вместе с другими правоохранительными органами активно работает над поиском и арестом российских активов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДБР. "Исследовали более 200 компаний в различных отраслях экономики и сформировали списки принадлежащих российским структурам или гражданам", — отметили в Бюро. На основе этой работы ГБР подготовило письмо Кабинету министров о вынесении на рассмотрение СНБО решения о принудительном изъятии имущества и применении санкций в отношении компаний и лиц. Среди них: ООО "Газпром Экспорт" (дочернее предприятие российского "Газпрома"); ООО "Междуречанский горно-обогатительный комбинат"; ООО "Морской специализированный порт "Ника-Тера"; ПАО "Пентопак"; ЧАО "Винницабытхим" (контролируется русским АО "Невская Косметика"); ООО "Татнефть-АЗС-Украина" (учредитель — российская "Татнефть"); ООО "Полтава -Капитал"; ООО "Харьков-Капитал" и другие юридические лица и отдельные деятели. К слову, еще раньше по материалам ГБР Совет нацбезопасности принял решение об изъятии активов некоторых российских компаний или на них уже наложены соответствующие санкции. "Работа по поиску российского имущества и активов продолжается", – добавили в Государственном бюро расследований. Напомним, СНБО 30 сентября принял решение о введении санкций против лиц, причастных к разрешению агрессивной войны против Украины или поддерживающих режим президента РФ Владимира Путина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.