Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал масштабные протесты, охватившие страну после смерти девушки, которая была жестоко задержана полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews. Он обвинил США и Израиль в организации демонстраций. "Эти беспорядки и отсутствие безопасности были спровоцированы Америкой и режимом Израиля, а также оплачиваемыми ими агентами с помощью некоторых предательских иранцев за границей", — сказал Хаменеи. Напомним, Иран охватили протесты после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба. К слову, массовые беспорядки бушевали, по меньшей мере, в 80 городах. Один из них после уличных боев был полностью захвачен демонстрантами. Детальнее о причинах и ситуации в стране — в материале "Протесты в Иране. Как развиваются события и почему это большой вызов для ислама".