Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому Минфину участвовать в операциях по обмену специальных прав заимствования (SDR), находящихся в России и Белоруссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома. Новый закон, кроме запрета на участие в операциях по обмену SDR, также требует от Минфина "принимать меры по противодействию поддержке России и Беларуси". "В понедельник президент подписал закон О запрете обмена SDR, запрещающий министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящимися в России или Беларуси", — говорится в сообщении. Закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия. Также его действие может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия и Белоруссия "прекратили дестабилизационную деятельность по суверенитету и территориальной целостности Украины". Напомним, ранее Сенат США проголосовал за выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд. долларов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.