Администрация президента США не поддерживает идеи по урегулированию войны в Украине, высказанные руководителю Tesla Илоном Маском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. Она отметила, что США продолжают соблюдать принцип "ничего об Украине без самой Украины". "Мы были очень понятны в этом вопросе… Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решение, когда дело дойдет до дипломатии или переговоров", — подчеркнула Жан-Пьер. Напомним, Маск предложил Украине отказаться от Крыма и провозгласить нейтралитет для завершения войны с Россией, а на оккупированных территориях на юге и востоке провести повторный референдум под наблюдением ООН. Президент Владимир Зеленский в ответ на инициативу Илона Маска решил создать собственный опрос в Twitter. Глава государства спросил: "Какой Илон Маск пользователям больше нравится: что поддерживает Украину или Россию?" Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко ответил Илону Маску на его "формулу мира". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.