Основатель компании SpaceX Илон Маск планирует завершить сделку по покупке компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По данным агентства, Илон Маск намерен выкупить Twitter по цене 54 доллара за акцию. Размер сделки составит 44 млрд долларов, как и планировалось первоначально. Накануне Илон Маск снова предложил выкупить Twitter по предложенной в апреле начальной цене 54 доллара за акцию. Акции компании торгуются около 48 долларов за акцию, рыночная капитализация компании составляет примерно 36,7 млрд долларов. Непонятно почему Маск решил отказаться от борьбы. В Twitter он написал, что "покупка Twitter – это ускорение для создания X, программы для всего мира". Напомним, о планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле, однако в июле он отозвал предложение. Twitter подал на бизнесмена иск из-за остановки сделки. Также сообщалось, что совет директоров Twitter ограничил возможности скупки акций для Маски выше 15%. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.