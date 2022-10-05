5 октября 2022 года православная церковь чтит память пророка Ионы и священномученика Фоки Синопского, епископа. Народные названия праздника: Ионы, Фоки, Фока-Витроградарь, Листопадная, Листодер. Что можно и нельзя делать в этот день – читайте ниже в материале Styler. В этот день почитается память преподобного Иосифа. Александр, Иона, Исаакий, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Феофан, Фока. Традиции сегодня, что нужно сделать В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Это дерево, считалось, перенимает печаль на себя и защищает от нечистой силы. К примеру, чтобы в дом и скот не пришла нечисть, по углам двора и к столбу, к которому крепили ворота, расставляли осиновые колья. Люди, которые болели лихорадкой, в этот день шли в лес, находили там ветку осины, кланялись ей и говорили: "Осин, осик, забери мою трясину, дай мне леготу". После этого дерево перевязывали своим поясом. Также в этот день готовили много блюд из редьки. Считалось, что она не только вкусна, но и полезна, может вылечить много недугов. Фоку люди уважали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих. Ему произносили ответные молитвы. Что нельзя делать на Ионе На Иону не принято есть рыбу. Таким образом верующие чтят судьбу пророка, пребывавшего в чреве кита. Давать взаймы или требовать обратно отдать долг. Не стоит выяснять отношения, ведь существует большой риск скандалов и ссор. Не рекомендуется просить о повышении в должности или об увеличении заработной платы. Приметы на Ионы: Если с березы еще не все листья опали, то снег выпадет поздно. Если на сосне шишек мало, то зима будет теплой. Гремит гром – осень будет теплой, а зима – холодной. Утром заморозки – зима будет ранней. Вечером туман – к улучшению погоды. Раньше мы писали, когда отмечать Покров Пресвятой Богородицы, и что нужно успеть сделать. Также читайте, какие праздники и выходные мы отметим в октябре 2022 года.