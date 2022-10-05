Россия и Китай выступают против публичного обсуждения в Совбезе ООН запуска ракеты Северной Кореей, пролетевшей над Японией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Великобритания, Франция, Албания, Норвегия и Ирландия присоединились к Соединенным Штатам по требованию провести заседание. Однако Китай и Россия заявили коллегам по Совету, что они против проведения открытого заседания, утверждая, что реакция Совета должна способствовать смягчению ситуации на Корейском полуострове. Не сразу стало ясно, будет ли Совбез заседать в среду публично или за закрытой дверью. По словам дипломатов, любые значимые действия совета маловероятны. Напомним, что КНДР 4 октября запустила баллистическую ракету, траектория которой пролегала над северной частью Японии. Там сработало экстренное уведомление о воздушной опасности. В сентябре КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания баллистических ракет в течение одной недели. Кроме этого, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.