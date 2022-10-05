Военные США и Южная Корея выпустили ракеты в море в ответ на запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Каждая из сторон запустила несколько баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства. Военные подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя вскоре после запуска и разбилась, но обошлось без жертв. Командование извинялось за то, что заставили жителей страны беспокоиться. Напомним, что КНДР 4 октября запустила баллистическую ракету, траектория которой пролегала над северной частью Японии. Там сработало экстренное уведомление о воздушной опасности. В сентябре КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания баллистических ракет в течение одной недели. Кроме этого, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.