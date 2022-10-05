Россия стремительно теряет позиции на севере Херсонской области из-за скудного расположения сил. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). По данным аналитиков, элементы 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота действовали в этом районе без ротации с марта. Как отмечают эксперты, линия фронта настолько тонкая, что некоторые населённые пункты на этом участке защищают 15 человек. При этом для обороны 20-километровой линии фронта требуется 500 человек из расчета примерно 20 метров на человека. Неукомплектованность батальонов в Херсонской области составляет один солдат на 60 метров линии фронта. "Наряду с эффективными украинскими наступательными операциями это частично объясняет быстрый темп краха России на этом участке", — пишут аналитики. Напомним, что ВСУ подтвердили увольнение восьми населенных пунктов на юге, но их больше. Также украинские десантники показали видео из освобожденной деревни в Херсонской области. Ранее стало известно, что военные подтвердили освобождение трех селений в Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.