Российские оккупанты, по предварительным данным, ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВ Алексея Кулебы. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры. "Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Поэтому — пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший", — говорится в сообщении. Обновлено 04:06 Повторная серия ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви. На месте работают экстренные службы. Обновлено 04:44 Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий просит жителей, проживающих у эпицентра пожара, не подходить к окнам и ни в коем случае не открывать их, пока пожар не ликвидируют. Напомним, украинские военные ранее предупредили, что россияне могут активизировать удары дронами-камикадзе, и дали украинцам советы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.