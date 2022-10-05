Вооруженные силы Украины сбили два вражеских вертолета Ми-8 и Ми-24, а также три беспилотника типа "Орлан" в Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Акетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 290 огневых задач. Авиация ВСУ нанесла 7 ударов. Потери противника в сутки составляют: 31 оккупант; 8 танков; 26 единиц автобронетехники; крупнокалиберная гаубица "Мста-Б"; пушка-гаубица. В Черном море вражеская корабельная группировка из 9 кораблей продолжает маневрировать без изменения района плавания и степени угрозы. На боевом дежурстве 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя. К вечеру двумя ракетами С-300 враг нанес ракетный удар по Николаевской области без потерь. Полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня выпустил по Очакову. Реактивными системами залпового огня оккупанты обстреляли Марганецкую общину на Днепровщине. Напомним, что ВСУ подтвердили увольнение восьми населенных пунктов на юге, но их больше. Также украинские десантники показали видео из освобожденной деревни в Херсонской области. Ранее стало известно, что военные подтвердили освобождение трех селений в Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.