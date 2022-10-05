Япония возобновит работу своего посольства в Киеве. Заведение должно заработать 5 октября утром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo. Япония убедилась, что безопасность персонала и других людей может быть обеспечена на достаточном уровне, отметили власти. "Через посольство Япония стремится улучшить координацию с другими странами G7 в таких областях, как помощь Украине в восстановлении", — говорится в сообщении. Япония до сих пор оставалась последней страной – членом G7, чье посольство в Украине не возобновило работу. Остальные участники группы сделали это весной Сотрудники посольства Японии были переведены во временное отделение связи, созданное в марте во Львове. Но по мере усиления российской агрессии того же месяца они покинули Украину. С 22 августа по 4 сентября Украину посетил посол Японии Кунинори Мацуда. В Киеве он оценил ситуацию, после его отчета было принято решение о возобновлении работы дипмиссии. Ранее мы писали, что Япония предоставит Украине около десяти беспилотников с камерами наблюдения. Токио также поставит Киеву несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия. Также сообщалось, что Япония намерена побуждать нейтральные страны G20 к санкциям против РФ. При этом в Токио уже приняли несколько пакетов ограничений по Москве. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.