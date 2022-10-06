Сегодня, 6 октября, в Украине будет сухая погода, но теплая ждать не стоит. Температура воздуха будет максимальной до +19 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня на всей территории нашей страны будет сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +4+9 градусов, а днем +14+18 градусов. На юге и западе Украины днем до +19 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области без осадков. Однако небо будет облачным. Ветер западный до 8 м/с. Столбики термометров покажут ночью +7+9 градусов, а днем +16+18. Напомним, недавно в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.